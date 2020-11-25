"Головне завдання - знищити морський десант противника", - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з полігонів бойової підготовки, на Херсонщині, відбулися практичні заходи перевірки бойової готовності передових авіаційних навідників, екіпажів вертольотів армійської авіації та мобільних резервів десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

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– Основним завданням для наших військовослужбовців став пошук, виявлення та знищення авангарду морського десанту умовного противника, - наголосив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Зокрема, передові авіаційні навідники продемонстрували свої вміння та навички з надання цілевказівок вертольотам на знищення ворога і визначення місць для десантування, безпосередньо з "поля бою".

За словами командувача, для військовослужбовців, які несуть службу на південному напрямку – це стало не лише хорошою перевіркою, а й можливістю вдосконалити злагодженість екіпажів вертольотів та взаємодію з іншими підрозділами родів військ.

Разом із тим, вертолітники відпрацювали вправи зі стрільби у польоті на малих висотах по знищенню наземних цілей умовного противника.

– Перевірка – це завжди добре, адже ми можемо оцінити реальний стан справ в угрупуванні військ, яке підпорядковане нашому Командуванню. Як командувач можу сказати, що діями підлеглих задоволений, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Більшість військовослужбовців мають не одну ротацію до району проведення операції Об’єднаних сил та величезний бойовий досвід. Перевірка показує, що вони стають майстернішими у військовій справі, а також практично передають свій досвід молодим членам екіпажів та бойовим побратимам.

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