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"Головне завдання - знищити морський десант противника", - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На одному з полігонів бойової підготовки, на Херсонщині, відбулися практичні заходи перевірки бойової готовності передових авіаційних навідників, екіпажів вертольотів армійської авіації та мобільних резервів десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

– Основним завданням для наших військовослужбовців став пошук, виявлення та знищення авангарду морського десанту умовного противника, - наголосив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Зокрема, передові авіаційні навідники продемонстрували свої вміння та навички з надання цілевказівок вертольотам на знищення ворога і визначення місць для десантування, безпосередньо з "поля бою".

За словами командувача, для військовослужбовців, які несуть службу на південному напрямку – це стало не лише хорошою перевіркою, а й можливістю вдосконалити злагодженість екіпажів вертольотів та взаємодію з іншими підрозділами родів військ.

Разом із тим, вертолітники відпрацювали вправи зі стрільби у польоті на малих висотах по знищенню наземних цілей умовного противника.

– Перевірка – це завжди добре, адже ми можемо оцінити реальний стан справ в угрупуванні військ, яке підпорядковане нашому Командуванню. Як командувач можу сказати, що діями підлеглих задоволений, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Більшість військовослужбовців мають не одну ротацію до району проведення операції Об’єднаних сил та величезний бойовий досвід. Перевірка показує, що вони стають майстернішими у військовій справі, а також практично передають свій досвід молодим членам екіпажів та бойовим побратимам.

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Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 01
Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 02
Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 03
Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 04
Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 05
Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 06
Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 07
Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 08
Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 09
Головне завдання - знищити морський десант противника, - десантники і вертолітники ЗСУ провели навчання на Херсонщині 10

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Топ коментарі

  • Александр Дядюшкин
    Проверка - это всегда хорошо она даёт возможность оценить реальное положение дел в группировке войск и при необходимости подкорректировать подготовку подразделений.
  • Наталья Киенко
    Даже на старенькой технике наши воины-умнички показывают замечательные результаты. МОЛОДЦЫ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! С такими бойцами УКРАИНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ коварную прожорливую паРашу!!!
  • Rey Duglass
    теперь граница точно на замке, та и мацкали теперь не сунутце, а то поглушат их там, як рыб
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