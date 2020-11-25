МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер. ВIДЕО

МОЗ працює над впровадженням восьми цифрових інструментів для протидії поширенню COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"МОЗ спільно з Кабміном, Міністерством цифрової трансформації, Національною службою здоров'я працює над впровадженням восьми цифрових інструментів для протидії поширенню COVID-19 в Україні. Ми розуміємо, що ці цифрові рішення не є надзвичайно важливими, але якщо з їхньою допомогою ми зможемо знизити захворюваність, то це піде у великий плюс для нашої країни. Зокрема, ми відпрацьовуємо інструменти для координації госпіталізацій, оптимізації звітностей медзакладів, щоб витрачати час не на звітність, а на допомогу громадянам", - сказав він.

Кучер додав, що також триває робота над цифровізацією обліку та реєстрації підозрілих і підтверджених випадків COVID-19, поліпшенням застосунку "Дій вдома" - нині тестується і планується до випуску нова версія, "де буде багато цікавих змін", а також над поліпшенням електронних направлень на ПЛР-тестування і контакт-трейсинг осіб, які перебували в контакті з підтвердженими.

Також читайте: Можливості укласти угоду з сімейним лікарем онлайн поки немає, - заступник голови МОЗ Кучер