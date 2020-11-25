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"Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!", - "Не хочеш, падло, українською говорити? Здохнеш, сука така!" - одесити в трамваї №5 обговорюють мовне питання. ВIДЕО

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У мережі з'явився відеозапис словесного конфлікту між пасажирами одеського трамвая №5, які сварилися через українську мову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на одному з одеських телеграм-каналів.

Героїнями запису стали дві, найімовірніше, літні жінки. Одну з них - прихильницю української мови, видно на записі. Друга весь час говорить за кадром.

Активним учасником перепалки був ще один чоловік, який заявив, що він поліцейський і обіцяв україномовній одеситці закрити її "на 14 зону", щоб та "посиділа на баланді".

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Топ коментарі

  • Утилизация ватников
    Молодец, закрыла хавальник русскочелюстной хабалке.
  • Mykhailo Stepanov
    Приємно бачити що в Одесі, та ще й похилого віку, є такі сміливі патріоти!
  • Толик Тигра
    Сподіваюся, що після таких відео, хоча б хтось з диванних цензорських патріотів перейде на українську. Бо всі такі розумні та патріотичні, а щелепи - кацапські.
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