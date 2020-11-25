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"Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!", - "Не хочеш, падло, українською говорити? Здохнеш, сука така!" - одесити в трамваї №5 обговорюють мовне питання. ВIДЕО
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У мережі з'явився відеозапис словесного конфлікту між пасажирами одеського трамвая №5, які сварилися через українську мову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на одному з одеських телеграм-каналів.
Героїнями запису стали дві, найімовірніше, літні жінки. Одну з них - прихильницю української мови, видно на записі. Друга весь час говорить за кадром.
Активним учасником перепалки був ще один чоловік, який заявив, що він поліцейський і обіцяв україномовній одеситці закрити її "на 14 зону", щоб та "посиділа на баланді".