На карантин у Києві закрито п'ять шкіл і сім дитсадків. На COVID-19 хворіють 1277 школярів і понад 850 педагогів, - Кличко. ВIДЕО
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Через коронавірус у Києві на карантин закрито п'ять шкіл і переведено на дистанційне навчання 1041 клас. Також на карантині перебувають сім дитсадків та 192 групи в дитсадках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"На сьогодні в місті закрито на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1041 клас у 268-ми школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1277. Також хворіють більш як 850 педагогів", - повідомив Кличко.
За словами мера, в дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрито 192 групи в 147-ми садках.
Повністю зачинені на карантин сім дитсадків. Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 51%.