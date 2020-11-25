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До кінця року Держбюджет-2020 буде повністю виконаний, - Шмигаль. ВIДЕО

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що державний бюджет України на 2020 рік буде повністю виконаний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

Прем'єр зазначив, що станом на 24 листопада Державна податкова служба зібрала до держбюджету 463 млрд грн, в той час як плановий показник до кінця року становив 458 млрд грн.

"Станом на сьогодні річний план виконаний і перевиконаний. ... За 10 місяців минулого року податкова зібрала 359 млрд грн, за десять місяців цього року зібрано 419 млрд грн, тобто додаткові 60 млрд грн на фінансування освіти, оборони, медицини. До кінця року бюджет буде повністю виконаний, і уряд повною мірою забезпечить фінансування всіх виплат для людей", - підкреслив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    До конца года Госбюджет-2020 будет полностью выполнен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3771
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Ну так не долго осталось. Посмотрим. Тут вопрос не столько в конце текущего года сколько в начале следующего. Ибо у каждого правительства была любимая практика собирать налоги наперед в конце года.
  • GM Harvester
    Статистика:

    Доходы бюджета:

    план на 2019 - 1026131,8 млн. грн. Виконання - 97,3%
    план на 2020 - 1095580,4 млн. грн. Виконання - 69,8% (на 25.11.2020)

    отсюда: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2019/

    Давай Денис, попкорн купили, смотрим шоу 30,2% бюджета за месяц, причем этот месяц декабрь До конца года Госбюджет-2020 будет полностью выполнен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3220
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