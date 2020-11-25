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КТ при коронавірусі не обов'язкова, її результат не впливає на спосіб лікування, - лікар-анестезіолог Дубров. ВIДЕО

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Хворим на коронавірус не обов'язково самостійно йти на комп'ютерну томографію або рентген.

Про це сказав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров у відео на сторінці в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, хворим на коронавірус робити комп'ютерну томографію або рентген не обов'язково, оскільки це не впливає на тактику лікування. Навпаки ажіотаж навколо цих процедур створює черги в медзакладах і, коли пацієнтам справді потрібна КТ, її треба чекати до двох тижнів.

"Рентген або КТ грудної клітини показує, яка частина легень уражена, якщо легені вражені. Але це абсолютно ніяк не впливає на лікувальну тактику, і ця паніка довкола КТ абсолютно необґрунтована, коли на два тижні вперед у Києві розписана черга на проведення комп'ютерної томографії", - зазначив лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Венгереш
    Ему бы ум подлечить. КТ - самый надежный способ определения ковида. У мойе жены КТ - 100% ковид, поражение 20% легких, а тест отрицательный. Мать лежала в реанимации, на КТ ковид 100%, 40% поражения легких - тест отрицательный 2 раза.
  • SergTranscarpathian
    і так і ні. На лікування це не впливає, а ось на діагностування так. Лікарі скаржаться що тільки КТ показує вірус, звичайні методи діагностики дають сумнівний результат.
    Цікаво, а чому анестезіолог дає подібні інтерв'ю? У нього ж інша робота!?
  • Sophia-Maria Duglass
    Рентген все тоже показывает- проверено жизнью
    Почему они с этим КТ носятся?
    ТАКЖЕ КАК И С ИВЛ . Олигархи себе ИВЛ накупили, А оказалось , что нужно было просто привести больницы в порядок в вопросах централизованной подачи кислорода к койкам
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