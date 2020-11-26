Експерт МОЗ Дубров про реабілітацію після коронавірусу: Дихальна гімнастика, свіже повітря і раціональне харчування. ВIДЕО
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Експерт МОЗ Сергій Дубров розповів, як поводитися після одужання від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в Telegram "Коронавірус.Інфо".
"Гуляти на свіжому повітрі після перенесеного захворювання. Справді, багато хто скаржиться на виражену стомлюваність, яка зберігається протягом 2-3 тижнів, поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі", - зазначив Дубров.