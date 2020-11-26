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Експерт МОЗ Дубров про реабілітацію після коронавірусу: Дихальна гімнастика, свіже повітря і раціональне харчування. ВIДЕО

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Експерт МОЗ Сергій Дубров розповів, як поводитися після одужання від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в Telegram "Коронавірус.Інфо".

"Гуляти на свіжому повітрі після перенесеного захворювання. Справді, багато хто скаржиться на виражену стомлюваність, яка зберігається протягом 2-3 тижнів, поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі", - зазначив Дубров.

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Топ коментарі

  • Григорий Иванов 61056999
    Особенно впечатляет"рациональное питание",когда по требованиям сАбакова все закрыто на локдаун,то вопрос встаёт просто о питании или вернее об его отсутствии!!!
  • Andy Tiger
    тепер наймогутніший лідер ********** буде знімати відосікі про те, як він відновлюється після хвороби
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