Оператора пропагандистського телеканалу "Russia today" не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Оператор пропагандистського телеканалу "Russia today" намагався потрапити в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

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"Іноземець 1971 року народження слідував у нашу державу автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску "Кучурган", що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію. Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників щодо нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму", - йдеться в повідомленні.

У ході додаткової перевірки співробітники Подільського прикордонного загону також встановили, що в період окупації півострова ця особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. У Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу "Russia today".

Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну.

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