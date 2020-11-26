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Оператора пропагандистського телеканалу "Russia today" не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

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Оператор пропагандистського телеканалу "Russia today" намагався потрапити в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Іноземець 1971 року народження слідував у нашу державу автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску "Кучурган", що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію. Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників щодо нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму", - йдеться в повідомленні.

У ході додаткової перевірки співробітники Подільського прикордонного загону також встановили, що в період окупації півострова ця особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. У Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу "Russia today".

Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    за незаконное пересечение нужно сажать, а не запрещать въезд
  • Макс Полиграф
    Логчно. Формируя обменный фонд. Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4732
  • Valery Valery 43f2bcb9
    Еврея который хотел попасть в Умань к Цадику,и поймали при пересечении границы, дали депортацию 5 лет,а кацапу,который сеет ненависть и вранье 3 года. Вот и вопрос,кто более вреден для украинского госсударства?
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