Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій". ВIДЕО
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час свого виступу на засіданні колегій міністерств закордонних справ Росії та Білорусі в Мінську, 26 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.
"У західних ЗМІ і від офіційних осіб лунають ледь не ультиматуми на нашу адресу. Фактів втручання у внутрішні справи - з надлишком", - сказав російський міністр.
За його словами, західні держави використовують "брудні" методи "кольорових революцій", при цьому опозиція отримує фінансову та іншу підтримку.
Також він зазначив, що в Москві бачать вороже ставлення Заходу до Росії і Білорусі та спроби активно вплинути на внутрішні справи обох країн.
"Власне кажучи, західні лідери цього особливо не приховують", - додав російський міністр.
Він нагадав, що у США та інших західних країнах часто ухвалюються документи про просування демократії в Росії та Білорусі.
"Ми сприймаємо це спокійно. У нас є Союзна держава, є чим захищати себе, як відстояти свою незалежність, і це спільна позиція наших президентів і наших урядів", - зазначив Лавров.
Як відомо, в Білорусі з 9 серпня тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, а нещодавно протестувальники почали вимагати припинити насильство, звільнити політв'язнів і щоб Лукашенко пішов у відставку. Лукашенко вважає, що протестувальників використовують іноземні сили.