Проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає скорочення соціальних виплат і пенсій, - Лазебна. ВIДЕО

Схвалений урядом проєкт бюджету на 2021 не передбачає скорочення соціальних виплат.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

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"Попри те, що сьогодні люди схвильовані, сьогодні глобальна криза, люди не мають впевненості в завтрашньому дні, бюджет на 2021 не передбачає, по-перше, ніякого скорочення ніяких соціальних виплат. Друге - прожитковий мінімум зростає. Так, він росте маленькими темпами - 9,3%, він покриває трішечки більше прогнозовану інфляцію, але все ж соцдопомоги, які до нього прив'язані, теж будуть підвищені і ми будемо над цим працювати, щоб не було не тільки заборгованості, а щоб навіть було зростання", - сказала Лазебна.

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Міністерка повідомила, що в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати підвищується ще один соціальний стандарт - мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 65 років, у кого є повний стаж, на 400 гривень. Лазебна зазначила, що вже в січні пенсіонери, які підпадають під цю категорію, отримають вказане підвищення.

Крім того, за її словами, в липні буде реалізовуватися програма підвищення пенсій особам, яким виповнилося 75 років. Також підвищення в 500 гривень отримають 80-річні пенсіонери.

"Всі ці речі в бюджеті на 2021 року є, тому я б дуже просила політиків не сіяти паніку", - зазначила міністерка соцполітики.

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