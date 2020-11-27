Єдиний показник для запровадження локдауну - здатність медсистеми надавати допомогу: поки ситуація напружена, але контрольована, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України під час запровадження карантинних обмежень виходить з можливості медичної системи надавати медичну допомогу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Перед запровадженням обмежень ми спираємося на один показник - здатність медичної системи надавати допомогу. Якщо подивитися, то станом на п'ятницю із загальної кількості 55,886 тис. виділених під COVID-19 ліжок зайнято 27,887 тис. ліжок (49,9%). Ситуація напружена, але повністю контрольована. Це єдиний показник, який впливає на запровадження локдауну", - сказав він.

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