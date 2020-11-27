"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі. ВIДЕО

В ефірі телеканалу "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця розповідь пролунала від жительки окупованої частини Донецької області на ім'я Валентина.

"Ви знаєте, хто бачив це все, хто витерпів ... Коли йдеш по вулиці, а ваш літак зесеушний летить низько ... Люди ховалися в підвали від того, що він летить низько. Ще й сміється тобі в очі. Видно льотчика", - заявила вона.

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