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"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі. ВIДЕО

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В ефірі телеканалу "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця розповідь пролунала від жительки окупованої частини Донецької області на ім'я Валентина.

"Ви знаєте, хто бачив це все, хто витерпів ... Коли йдеш по вулиці, а ваш літак зесеушний летить низько ... Люди ховалися в підвали від того, що він летить низько. Ще й сміється тобі в очі. Видно льотчика", - заявила вона.

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Топ коментарі

  • Lado Goran
    Сколько можно терпеть эту антиукраинскую пропаганду, неприкритый коллаборационизм, лживый, провокативный, экстремистский бред?
    Где спецслужбы и правоохоронная система?
    Арест, конфискация имущества и зона таким журнашлюшкам и их хозяевам!!!
  • Gal
    Хоч Стуса, гнидо, не чіпай. А Медведчука повернув не Порошенко, а 73% дебілів, яким захотілось, щоб новіє літца і по-приколу. Маєте нові, і літца, і гімно. Жеріть, сволочі, подавіться. Ви, виродки, в своїй дебільній ненависті до Порошенка взяли і державу знищили. О так натовпом в 73% переталували. Порошенко далеко не святий, а от ти кінчена тварюка, якщо і досі того не здатен зрозуміти.
  • Порохобандерівець
    "Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі Медведчука розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 9878
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