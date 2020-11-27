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Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко. ВIДЕО

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Мер Києва Віталій Кличко виступає за те, щоб під час можливого локдауну в столиці не зупиняли рух громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Мер Києва переконаний, що якщо локдаун буде запроваджено, то потрібні чіткі правила дотримання цього карантину.

"Вони мають бути визначені і доведені до кожного. Також потрібно стежити за чітким виконанням правил, бо часто у нас правила запроваджуються, але не виконуються", - додав Кличко.

Кличко виступив за те, щоб не зупиняти транспорт.

"Я наполягатиму, що у разі запровадження локдауну у жодному разі не можна зупиняти роботу метро і громадського транспорту. Все запроваджується для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання тощо. Місто — це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу", - пояснив мер столиці. 

Кличко зазначив, що в багатьох інших країнах запроваджували локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

"Я багато разів наголошував, що без нагальної потреби люди не мають виходити в громадські місця, користуватися громадським транспортом. І дуже важливо контролювати ті правила, які запровадить уряд. Ми звертаємося до людей, щоб вони проявляли свідомість. Локдаун не матиме жодного ефекту, якщо ми не розірвемо ланцюжок передачі інфекції", — підсумував Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантин у Києві закрито шість шкіл і вісім дитсадків. На COVID-19 хворіють 1 358 школярів і більше 960 педагогів, - Кличко

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Локдаун - это когда все сидят по домам. Какой транспорт? Куда? Начинается разброд и шатание.
  • асфальт
    Та ты шо,раньше ж первейшие лекарство было,а шо ж так?
  • Andrew Kampfer
    Так смысл тогда этого локдауна епта)) Если транспорт будет ездить, все работать, ну и чем это будет отличаться от дня сегодняшнего например. Через транспорт 90% заражений идет. Достаточно посмотреть на наши электрички и маршрутки. Разве что по пропускам как весной. Вы уже определитесь. Или экономику спасайте (хотя уже поздно) или жизни - я за второй вариант ибо первый в наших условиях трата времени, кто не закроется при карантине - закроется весной.( А так хоть пару тысяч жизней спасти можно будет. А то у вас как всегда и экономику под откос и по карантину никакого эффекта. Клоуны короче.
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