"Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ. ВIДЕО

Експомічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що адміністрація новообраного президента США не зможе забути про дії Росії на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Дождь" у відповідь на запитання: "Чи можливо, що Вашингтон забуде про анексію Криму".

"Звісно ж, це неможливо, щоб Вашингтон забув про 2013-й, 2014-й, 2015-й роки і поточну ситуацію в Україні, на Донбасі та в Криму. Це просто неможливо. Тоді було порушено норми міжнародного права. Як ви знаєте, я з держсекретарем Керрі і президентом Обамою брала участь у переговорах щодо деескалації конфлікту в Україні та виведення російських військ. Питання в тому, чи хоче Москва всерйоз повернутися до цих обговорень. Гадаю, це зустрінуть схвально, але це ще потрібно перевірити", - заявила Нуланд.

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