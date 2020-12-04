РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв. ВIДЕО

Із 2014 року РФ переселила на окупований нею Кримський півострів щонайменше 500 тисяч росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це в ефірі програми "Насправді: Крим" на телеканалі "Дом" повідомив національний лідер кримських татар, депутат Верховної Ради (фракція "Європейська Солідарність") Мустафа Джемілєв.

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"За роки окупації, за минулі шість з гаком років, окупанти завезли до Криму, за різними оцінками, від пів мільйона до одного мільйона осіб. Причому ці люди в'їхали з порушенням українського законодавства. За це передбачено кримінальне покарання", - зазначив Джемілєв.

У вересні на одному із засідань в ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав "величезною проблемою" демографічні зміни в Криму. Він переконаний, що Росія намагається витіснити з півострова все проукраїнське населення.

Керівник підконтрольного Росії управління статистики по Криму і Севастополю Ольга Балдіна раніше повідомляла, що кількість жителів окупованого Криму з 2014 року зросла приблизно на 20 тисяч осіб.

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