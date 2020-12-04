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Агітувати ні за кого не можу. Ви люди розумні, самі все знаєте, - Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально проголосувати на виборах мера. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально поставитися до другого туру виборів мера міста, який відбудеться 6 грудня

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до тих, в чиєму серці назавжди є два слова - Кривий Ріг, адже в якому б статусі я не був, доля рідного міста хвилює мене завжди. 6 грудня ви будете вибирати людину, якій на п'ять років довірите долю нашого міста. Не лінуйтеся, прийдіть на дільниці і поставтеся до цього вибору відповідально!" - йдеться в публікації.

"Агітувати я ні за кого з кандидатів не можу, але це і не потрібно. Ви люди розумні, самі все знаєте", - підсумував Зеленський.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра - Цензор.НЕТ 7103
  • Fantomas
    ФОПы сегодня снова съехались со всей Украины под ВР и ОП, по скромным подсчётам на этот раз их будет не менее 100 тыс, они приехали из за тотальной брехни власти по отношению к ним. На этот раз это будет бессрочный майдан с вымогою импичмента президенту за его тотальную брехню. Сам зеленский заметьте на фоне этих событий вторую неделю не показывается и не выкладывает никаких видосиков. К тому же ему вспомнили что он обещал год назад на эту зиму коммуналку снизить в 2 раза, а на самом деле она подорожала в 2 раза, к тому же с начала года повышают почти в 2 раза стоимость электроэнергии для населения... этой власти конец как и януковичу.. ЗЕ END! Ростов ждёт тебя, Вова

    Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра - Цензор.НЕТ 1205
  • Стрелок
    кто помнит - овощ агитировал на выборах в енакиево?
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