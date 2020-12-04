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На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна. ВIДЕО

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У Новомосковську 95-річний ветеран Другої світової отримав медаль від президента країни-агресора Російської Федерації Володимира Путіна.

У Новомосковську міська організація ветеранів роздала 15 ювілейних медалей "До 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні" від президента Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Днепр.

Медалі були отримані Харківською організацією ветеранів України та передані до Дніпропетровської області.

Таку медаль отримав і 95-річний ветеран Другої світової Василь Волошко. Сім'я ветерана обурилася і не стала передавати йому нагороду, бо той зараз хворіє і це може негативно вплинути на стан його здоров'я.

Також родина готує заяву в СБУ, щоб покарати винних і тримає медаль, як речовий доказ.

Організація, що отримала медалі з Росії, існує рік і 8 місяців.

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На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна 01

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Организация, получившая медали из России, существует год и 8 месяцев

    Удивительное совпадение На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина - Цензор.НЕТ 421
  • Oljik
    На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна - Цензор.НЕТ 2428
  • Підлога Маккартні
    При Порошенко такого не было На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина - Цензор.НЕТ 5694
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