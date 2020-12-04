"Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна. ВIДЕО
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Три роки тому в бою з російськими окупантами під Донецьком загинув доброволець з Казахстану - Віктор Матюхін (позивний Казах). Тривалий час він жив у Росії, де був ігуменом в одному монастирі. Побратими Віктора, один з яких перебував з ним на позиціях майже до останнього дня і встиг записати останню відеорозповідь Казаха, зробили про нього короткий документальний ролик.
Цензор.НЕТ публікує його в межах рубрики "Окопна війна".
Віктор перебував у лавах козаків і був активним учасником російського націоналістичного руху, який не підтримує окупацію Криму. У 2008 році під час заворушень у Москві на Болотній площі бився з ОМОНом, за що згодом зазнав переслідувань ФСБ.
У 2015 році Віктор переїхав в Україну, щоб воювати проти путінського злочинного режиму. Дуже цікавим є той момент, що він за рік перебування в нашій країні вивчив українську мову.
4 грудня 2017 року на краю селища Піски почався бій. Активно працював російський кулеметник, Віктор хотів вирахувати його, проте став жертвою снайпера.
Поховали героя у Львові, де проживає його дружина.