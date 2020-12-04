Алексієвич закликала Раду ООН створити спеціальні механізми розслідування того, що відбувається в Білорусі. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Telegram-канал "Білорусь головного мозку", у своєму виступі лауреатка Нобелівської премії розповіла про загальну ситуацію в країні і про вбивство Романа Бондаренка, за фактом якого так і не порушено кримінальну справу.
"Моя рідна Білорусь переживає один із драматичних моментів своєї історії. Тисячі білорусів і білорусок виходять на мирні акції протесту, проти насильства, проти несправедливості і фальсифікацій. Але влада відповідає новими актами залякування, арештами і тортурами. Сотням людей загрожує кримінальне переслідування, багато хто був змушений покинути країну", - повідомила вона.
Також Алексієвич нагадала, що 11 листопада молодий художник Роман Бондаренко "став жертвою неспровокованого насильства з боку людей із закритими обличчями, які побили його. Він був доставлений в міліцію, а потім у лікарню в комі з важкими травмами голови, 12 листопада Роман Бондаренко помер в реанімації".
"Білоруське суспільство, інтелектуальна еліта - прихильники мирного вирішення суспільно-політичної кризи, діалогу, проте діалог не може реалізуватися за всяку ціну. Від імені громадянського суспільства, я закликаю Рада ООН використовувати всі наявні у нього кошти для реагування на ситуацію в Білорусі, в тому числі розглянути питання про створення спеціальних механізмів розслідування", - резюмувала вона.
Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню.
У Слідкомі Білорусі стверджували, що Бондаренко був п'яний, але за словами медика, в його організмі було нуль проміле алкоголю.
12 листопада Бондаренко помер.