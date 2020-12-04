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Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 072106
У вівторок, 2 грудня, на Тарасівському переїзді в Київській області на рейки перед поїздом кинулася 30-річна жінка. Причини її вчинку невідомі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Киев. Оперативный"  у своєму Telegram-каналі.

"2.12.2020 о 22:06 на Тарасівському переїзді (Київська область) 30-річна жителька Боярки стрибнула під поїзд, вона залишилася жива. Машиніст вчасно побачив і зрозумів, що робитиме жінка, і застосував екстрене гальмування. Її доставили в лікарню. Чому вона так зробила, поки не відомо", - сказано в повідомленні.

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Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста 01
Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста 02
Фото: Киев "Оперативный"

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    и в чем заключается реакция машиниста торможения даже не было он начал только разго иил виильнул влево от сумашедшей?????
  • Igor L
    Поїзд гальмує 800 метрів, тому до сраки той екстренний тормоз, якщо людина вже біля поїзду. Реакція машиніста це добре, але це нічого не дало!
  • Українець 21
    Походу электричка свернула влево или вправо чтобы уйти от ДТП
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