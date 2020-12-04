Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
19 072106
У вівторок, 2 грудня, на Тарасівському переїзді в Київській області на рейки перед поїздом кинулася 30-річна жінка. Причини її вчинку невідомі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Киев. Оперативный" у своєму Telegram-каналі.
"2.12.2020 о 22:06 на Тарасівському переїзді (Київська область) 30-річна жителька Боярки стрибнула під поїзд, вона залишилася жива. Машиніст вчасно побачив і зрозумів, що робитиме жінка, і застосував екстрене гальмування. Її доставили в лікарню. Чому вона так зробила, поки не відомо", - сказано в повідомленні.