"Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів. ВIДЕО

5 грудня увесь світ відзначає міжнародний День волонтера. Для України - це особливе свято, яке стало пріоритетним після початку російської агресії. Саме в 2014 році українці перед лицем небезпеки почали допомагати нашим воїнам у нерівній, здавалося б, боротьбі.