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"Усі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом. ВIДЕО

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Наша армія - це гордість країни. За шість років війни з московськими окупантами хлопці зрозуміли, що ворог може напасти будь-якої миті, навіть якщо нам роками казали, що це "добрий сусід". Тому тепер вони розуміють значення слова "захисник" по-іншому. Найголовніше, що більшість тих, хто носить горду назву - боєць Збройних сил України, знає: "За Україну не потрібно вмирати, за неї треба вбивати".

Кореспондент Цензор.НЕТ побував на фронті, серед тих, хто безпосередньо захищає нашу країну від ворогів. Спеціально для нашого сайту добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українське воїнство з професійним святом.

Нам є чим пишатися.
Слава Україні!

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5434

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  • Віктор Боровецький b7a6cf67
    Слава Україні --- Героям Слава!
  • Van-Basten Van-Basten
    "Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 114
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