"Усі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом. ВIДЕО

Наша армія - це гордість країни. За шість років війни з московськими окупантами хлопці зрозуміли, що ворог може напасти будь-якої миті, навіть якщо нам роками казали, що це "добрий сусід". Тому тепер вони розуміють значення слова "захисник" по-іншому. Найголовніше, що більшість тих, хто носить горду назву - боєць Збройних сил України, знає: "За Україну не потрібно вмирати, за неї треба вбивати".