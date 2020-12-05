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Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими. ВIДЕО

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Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у Міжнародний день волонтера, який відзначають у світі 5 грудня, висловив слова подяки українським волонтерам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС ЗСУ.

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5 грудня увесь світ відзначає Міжнародний день волонтера. Для України - це особливе свято, яке стало пріоритетним після початку російської агресії. Саме у 2014 році українці перед лицем небезпеки почали допомагати нашим воїнам у нерівній, здавалося б, боротьбі.

Волонтери допомагали всім: одягом, засобами захисту, автомобілями, військовим спорядженням. Тисячі тонн вантажів їхали на фронт із мирних територій України, допомога надходила з-за кордону. Завдяки спільним зусиллям український народ зумів зупинити наступ московських терористів.

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Топ коментарі

  • Чинганчгук
    вся Украина стала волонтерами в 2014 году,такого не ожидал не кто и конечно индейцы Украины вместе со всеми - спасибо ВОЛОНТЕРАМ, которые этим занимаются ,на постоянной основе
  • Van-Basten Van-Basten
    Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее - Цензор.НЕТ 3544
  • Владимир Иванец
    Весь смысл волонтерства свелся бы к нулю, если бы у нас не было таких парней, как Сергей Наев и ему подобных. Если бы не они, над ВР давно бы уже аквафреш болтался, а мертвечук президентом был. А клован со своим кварталом на корпоративах у пуйловских уродов мудями на рояле бренчал.
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