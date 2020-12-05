Занижені тарифи на електроенергію для населення руйнують економіку, - Кушнірук. ВIДЕО

Уряд має якнайшвидше ліквідувати перехресне субсидування на ринку електроенергії і привести тарифи для побутових споживачів до адекватного ринкового рівня.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив економіст Борис Кушнірук, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що ми затягнули з тим, щоби почати вирівнювати тарифи на електроенергію для населення щодо промисловості. Фактично ми продовжуємо дуже сумну практику, яка тягнеться ще з радянських часів, так званого перехресного субсидування, коли за рахунок завищених цін для промисловості ми дотуємо, зберігаємо занижені ціни для населення. І зрозуміло, що це тривати нескінченно не може", - зазначив Кушнірук.

Він зауважив, що для населення тарифи на електроенергію в Україні наразі найнижчі не лише серед країн ЄС, але і порівняно із сусідніми Росією, Молдовою та Білоруссю. Однак низькі тарифи для населення по суті компенсуються високими тарифами для промислових споживачів, що негативно впливає на економіку та конкурентоспроможність українських виробників.

"Враховуючи, що нам потрібно за рахунок чогось тримати якщо не баланс, то щось, що б нагадувало баланс між витратами і доходами від продажу електроенергії, нам доводиться піднімати тарифи для промисловості. Ну хтось же має заплатити. Зараз за це платить промисловість", - додав економіст.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в понад чотири рази менше, ніж середній тариф у Європі. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

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Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.