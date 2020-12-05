Виявлено схованку з гранатометами та вибухівкою на Донеччині. ВIДЕО

Під час огляду однієї зі зруйнованих будівель фермерського господарства на околиці населеного пункту Пільне в Донецькій області правоохоронці виявили замасковану схованку з боєприпасами.