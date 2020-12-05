Виявлено схованку з гранатометами та вибухівкою на Донеччині. ВIДЕО
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Під час огляду однієї зі зруйнованих будівель фермерського господарства на околиці населеного пункту Пільне в Донецькій області правоохоронці виявили замасковану схованку з боєприпасами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.
Наголошується, що піротехнічна група ДСНС вилучила для утилізації 3 гранатомети, 12 бойових гранат, тротилові шашки, порохові заряди, 480 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.
За цим фактом у Національну поліцію направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Наразі тривають заходи зі встановлення причетних до кримінального злочину осіб.