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Припинення вогню у Нагірному Карабасі: В столиці Азербайджану Баку готують парад. ВIДЕО

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У столиці Азербайджану Баку 10 грудня відбудеться військовий парад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Міністерства оборони Азербайджану, військовий парад відбудеться йде на площі Азадлиг. У ньому візьмуть участь понад 3 тис. військовослужбовців, продемонструють 150 одиниць військової техніки.

Також на параді представлять частину військових трофеїв.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерти.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій в Нагірному Карабасі . Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введені російські війська у вигляді миротворчого контингенту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Здобули жадану перемогу.
    А в нас армію, на жаль, руйнують хомчаки..
  • Шрек Баблокат
    По белому завидую Азербайджану.. у них нормальный президент, не то что у нас подонок-наркоман-малоросс с комплексом "если ты обосрался, обвиняй Порошенко"..
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    моя бабушка родом из Агстафы,раньше называлась Елизаветендорф ,они немцы были выселены во время войны в Казахстан.Бабушка говорила на азербайджанском и часто хорошими словами вспоминала свою родину и азербайджанский народ. Я очень рад что Азербайджан смог вернуть свою землю и изгнать окупантов
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