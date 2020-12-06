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Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом. ВIДЕО

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Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до українських воїнів у День Збройних сил України, який відзначається 6 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС ЗСУ.

"Щиро вітаю вас зі святом мужності, доблесті та національної гідності - Днем Збройних сил України!
Захист Батьківщини та її суверенітету завжди був покликанням сильних духом. А, ставши учасниками доленосних для нашої країни подій, ви здобули і велику повагу українського народу.

Ваша служба є прикладом хоробрості, витримки й загартованості.

Переконаний, що проявлений вами патріотизм та відданість Україні під час виконання бойових завдань слугуватимуть взірцем для наслідування майбутніми поколіннями захисників.

Вічна пам'ять і слава кожному герою, який загинув за Україну!"- сказав Наєв.

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Від імені командування Об'єднаних сил Збройних сил України та себе особисто Наєв побажав військовослужбовцям та їхнім родинам міцного здоров'я, щастя і благополуччя.

Топ коментарі

  • Vedana
    Дорогі наші Захисники, ми всією душею і серцем з вами.
    Повертайтеся додому неушкодженими.
    Серце болить за вас.

    P.S. Сволоту, яка обпльовує діаспору, посилаю далеко ... І хай ваше вам вернеться.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом - Цензор.НЕТ 1883

    ...
  • Mganga Zambezi
    Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом - Цензор.НЕТ 4560
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