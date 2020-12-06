Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС ЗСУ.
"Щиро вітаю вас зі святом мужності, доблесті та національної гідності - Днем Збройних сил України!
Захист Батьківщини та її суверенітету завжди був покликанням сильних духом. А, ставши учасниками доленосних для нашої країни подій, ви здобули і велику повагу українського народу.
Ваша служба є прикладом хоробрості, витримки й загартованості.
Переконаний, що проявлений вами патріотизм та відданість Україні під час виконання бойових завдань слугуватимуть взірцем для наслідування майбутніми поколіннями захисників.
Вічна пам'ять і слава кожному герою, який загинув за Україну!"- сказав Наєв.
Від імені командування Об'єднаних сил Збройних сил України та себе особисто Наєв побажав військовослужбовцям та їхнім родинам міцного здоров'я, щастя і благополуччя.