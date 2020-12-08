НАБУ затримало ексчиновника АТ "Миколаївобленерго" на хабарі голові ФДМ Сенниченку в $50 тис. ВIДЕО

Колишній чиновник АТ "Миколаївобленерго", 70% акцій якого належить державі, викритий у вівторок на пропозиції і наданні неправомірної вигоди очільнику Фонду державного майна України.

Про це повідомляється в офіційному каналі НАБУ в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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"Експосадовець "Миколаївобленерго" запропонував голові ФДМ 100 тис. дол. за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства. Причому 50 тис. ексчиновник обіцяв сплатити відразу, решту коштів - вже після призначення на посаду. Крім того, експосадовець пообіцяв після призначення щомісячно надавати 200 тис. дол. США як частину "тіньового" прибутку, отриманого на своїй посаді", - йдеться в повідомленні.

Ексчиновник був викритий під час передачі першої частини неправомірної вигоди. Зараз він затриманий, вирішується питання повідомлення йому про підозру.

Зазначається, що це вже третя спроба підкупу голови ФДМ Дмитра Сенниченка.

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