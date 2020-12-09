Десантно-штурмові війська навчалися на півдні України утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На півдні України відбулися навчання десантно-штурмових військ, що входять до складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Тренування "Крилатої піхоти"



Швидко висуватися на загрозливі напрямки та надійно утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил - саме такі завдання в ході тактико-спеціальних навчань було поставлено командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим підрозділам десантно-штурмових військ, які боронять південні рубежі України.



- Під час бойового вишколу відбувся штурм панівної висоти. Особлива увага приділялась вмінню командирів управляти підрозділом, стежити за ходом бою, вести розвідку противника, своєчасно ставити завдання підлеглим, уміло використовувати всі вогневі засоби, а також результати вогневого ураження противника, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.



"З поставленими завданнями десантники впоралися добре, значно підвищивши свої практичні навички. А, за часовими показниками та злагодженими діями весь підрозділ, який підпорядкований Командуванню Об’єднаних сил ЗС України, був оцінений як готовий виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.









