"До нього до#бались, що він без маски. Ти одягни краще", - в київському ТРЦ охорона влаштувала бійку з відвідувачем. ВIДЕО
32 143527
У Києві охоронці ТРЦ Ocean Plaza побили одного з відвідувачів, який зайшов до торгового центру без захисної маски, намотавши замість неї на обличчя шарф. Увага! Нецензурна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
"Прекрасний приклад охорони, яка мусить зникнути з розвинених ТРЦ. Хлопець зайшов без маски в "ОушенПлазу", але замотаний шарфом. Охорона почала негайно "реагувати".
Після всього цього дійства його ще й забрали в райвідділ поліції, склали протокол, а тепер вимагають відшкодування матеріального збитку", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як між хлопцем і охороною відбувається діалог. Пізніше охоронець штовхнув хлопця, і той впав, заваливши рамки металошукача, на що охоронниця сказав: "Оооо, оце ти попав на бабки ...".