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"Не треба їсти антибіотики. Інакше це не назвеш. Слухайте своїх лікарів", - Степанов про зростання споживання ліків. ВIДЕО

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Споживання антибіотиків за деякими групами в Україні зросло в 5-6 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу.

"Споживання антибіотиків в Україні зросло за деякими групами в 5-6 разів", - сказав він.

Разом з тим міністр зазначив, що ситуація контрольована.

"Я проводив зустрічі з фармпідприємствами, у нас контрольована ситуація, медустанови забезпечені дво-тримісячним запасом антибіотиків", - додав глава МОЗ.

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Також Степанов ще раз звернувся до українців: "Не треба їсти антибіотики ... Будь ласка, слухайте своїх лікарів".

Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    для того чтобы поциенты не ели антибиотики, они должны быть обследованы, при потребности госпитализированы и должны принимать антибиотики в больнице при постоянном контроле состояния врачём. а не так как щас, - а, у вас воспаление лёхких, сидите дома, попейте побольше воды, антибиотиков и поешьте витаминков. следующий!
  • Ksenia VB
    Тобто ковідних поменшало, НІБИ.
    А ліків з'їдають все більше і більше.
  • Игорь Сергиенко 399efcac
    Антибиотики как раз таки и назначают семейные врачи,не дождавшись анализов крови.
    Да ещё и гомеопатию впридачу.
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