"Не треба їсти антибіотики. Інакше це не назвеш. Слухайте своїх лікарів", - Степанов про зростання споживання ліків. ВIДЕО

Споживання антибіотиків за деякими групами в Україні зросло в 5-6 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Споживання антибіотиків в Україні зросло за деякими групами в 5-6 разів", - сказав він.

Разом з тим міністр зазначив, що ситуація контрольована.

"Я проводив зустрічі з фармпідприємствами, у нас контрольована ситуація, медустанови забезпечені дво-тримісячним запасом антибіотиків", - додав глава МОЗ.

Також читайте: Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов

Також Степанов ще раз звернувся до українців: "Не треба їсти антибіотики ... Будь ласка, слухайте своїх лікарів".