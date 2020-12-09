"Не треба їсти антибіотики. Інакше це не назвеш. Слухайте своїх лікарів", - Степанов про зростання споживання ліків. ВIДЕО
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Споживання антибіотиків за деякими групами в Україні зросло в 5-6 разів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу.
"Споживання антибіотиків в Україні зросло за деякими групами в 5-6 разів", - сказав він.
Разом з тим міністр зазначив, що ситуація контрольована.
"Я проводив зустрічі з фармпідприємствами, у нас контрольована ситуація, медустанови забезпечені дво-тримісячним запасом антибіотиків", - додав глава МОЗ.
Також Степанов ще раз звернувся до українців: "Не треба їсти антибіотики ... Будь ласка, слухайте своїх лікарів".