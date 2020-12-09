Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути". ВIДЕО

Експрем'єр України, утікач, Микола Азаров запропонував президенту Володимиру Зеленському нацькувати на мера Дніпра Бориса Філатова силовиків через критику на адресу президента.

Про це він заявив в ефірі телеканалу телеканалу "Наш", передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Дениса Казанського.

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"Азаров включився в прямий ефір українського телеканалу і порадив Зеленському організувати переслідування мера Дніпра Бориса Філатова за критику. Мовляв, треба порушити проти Філатова безліч кримінальних справ, неважливо за що - привід завжди знайдеться", - написав Казанський у коментарі під відео.

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