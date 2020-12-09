Азаров порадив Зеленському, як боротися з критикою: "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути". ВIДЕО
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Експрем'єр України, утікач, Микола Азаров запропонував президенту Володимиру Зеленському нацькувати на мера Дніпра Бориса Філатова силовиків через критику на адресу президента.
Про це він заявив в ефірі телеканалу телеканалу "Наш", передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Дениса Казанського.
"Азаров включився в прямий ефір українського телеканалу і порадив Зеленському організувати переслідування мера Дніпра Бориса Філатова за критику. Мовляв, треба порушити проти Філатова безліч кримінальних справ, неважливо за що - привід завжди знайдеться", - написав Казанський у коментарі під відео.