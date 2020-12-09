У столиці виявили вже понад 12,8 тис. хворих на грип та ГРВІ, - Кличко. ВIДЕО

Хворіють як діти - понад 5 тис., так і дорослі - понад 7,8 тис. осіб.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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"Хочу нагадати, що окрім коронавірусу, загострилися сезонні захворювання. Зокрема – на грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12,8 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип. І кількість хворих збільшується", - сказав Кличко.

Хворіють як діти – понад 5 тисяч. Так і дорослі – понад 7,8 тисяч киян.

"Тому ще раз закликаю всіх: будьте уважними до свого здоров'я. І при перших ознаках захворювання звертайтесь до сімейного лікаря. А також дотримуйтесь елементарних правил. Це важливо!", - наголосив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири школи і сім дитсадків закриті на карантин у Києві, на COVID-19 хворіють близько 1,3 тис. школярів і майже тисяча педагогів, - Кличко