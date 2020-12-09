Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов. ВIДЕО
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Державне оборонне замовлення на 2020 рік не виконане на половину.
Про це повідомив на пресконференції "Невиконання державного оборонного замовлення: загроза обороноздатності держави" полковник, екскомандир 27-ї реактивної артилерійської бригади Валерій Ісмаїлов, передає Цензор.НЕТ.
"Верховний головнокомандувач каже, що ми виконаємо державне оборонне замовлення ... але на сьогодні ДОЗ не виконане більш ніж на половину. Що можна зробити за два тижні, як його виконати?" - зазначив він.
За словами Ісмаїлова, зима вже почалася, а дизпаливо для армії не закуплено. Також, зазначає він, завалено програму переходу ЗСУ на комплексне харчування.
"Виникає питання, чому в 19-му році на 42% не виконано ДОЗ, цього року не виконано, а в наступному ще й скорочується бюджет Міноборони на ЗСУ", - зазначив Ісмаїлов.