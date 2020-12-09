Оборонзамовлення в 2019-му не виконане на 42%, цього року - більш ніж на половину, а в 21-му взагалі скорочується, - полковник ЗСУ Ісмаїлов. ВIДЕО

Державне оборонне замовлення на 2020 рік не виконане на половину.

Про це повідомив на пресконференції "Невиконання державного оборонного замовлення: загроза обороноздатності держави" полковник, екскомандир 27-ї реактивної артилерійської бригади Валерій Ісмаїлов, передає Цензор.НЕТ.

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"Верховний головнокомандувач каже, що ми виконаємо державне оборонне замовлення ... але на сьогодні ДОЗ не виконане більш ніж на половину. Що можна зробити за два тижні, як його виконати?" - зазначив він.

За словами Ісмаїлова, зима вже почалася, а дизпаливо для армії не закуплено. Також, зазначає він, завалено програму переходу ЗСУ на комплексне харчування.

"Виникає питання, чому в 19-му році на 42% не виконано ДОЗ, цього року не виконано, а в наступному ще й скорочується бюджет Міноборони на ЗСУ", - зазначив Ісмаїлов.

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