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Хомчак і Таран саботують закупівлю озброєнь для армії, план РНБО ігнорується, - голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Кабакаєв. ВIДЕО

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Міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак не виконують рішення президента України Володимира Зеленського та РНБО щодо виконання державного оборонного замовлення.

Про це повідомив на пресконференції "Невиконання державного оборонного замовлення: загроза обороноздатності держави" голова ГО "Безпека і взаємодія в Україні" Семен Кабакаєв, передає Цензор.НЕТ.

"Міноборони не тільки не уклало жодного контракту, який був затверджений програмами та рішеннями, що були запроваджені президентом і секретарем РНБО, фактично МОУ проігнорувало укази президента України ... Вони (Хомчак, Таран. - Ред.) розуміють, що такі комплекси як "Нептун", "Вільха", що "Стугни", "Богдани" потрібно закуповувати, вони були закладені, але цього не відбувається ... пана Тарана і пана Хомчака варто відправити у відставку за те, що вони фактично саботують закупівлю озброєнь для армії", - заявив Кабакаєв.

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Він також наголосив, що на ЗСУ в оборонному бюджеті-2021 закладено на 1,9% менше коштів.

"Ми не розуміємо, чому в умовах війни Володимир Зеленський це робить. Чому це робить Таран. Це саботаж, диверсія", - підсумував Кабакаєв.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Зате чудово лижуть очко Зєлєнскому.
  • Герхард
    Хомчаку нужны квартиры и машины для себя, а не вооружения для ВСУ.

    Тем более, что он уже ясно сказал, что защищать Украину не будет ни при каких обстоятельствах.
  • volley
    Так верьте честному найему. Он же не соврет ни разу!!!! За зряплату в 300 тыс в месяц.
    Нужно быть полным дауном, чтобы верить официальной зеленогнойной власти. Те брешут ежесекундно, брешут как дышат! Везде и всегда.
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