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Совкова "бюрократична боротьба між керівниками - одна з головних причин зриву оборонзамовлення. Вирішувати цю проблему мусить Зеленський, - аналітик Горбач. ВIДЕО

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В українській армії, попри формальне прийняття стандартів НАТО, на посадах залишаються люди з радянським мисленням і ментальністю.

Про це повідомив на пресконференції "Невиконання державного оборонного замовлення: загроза обороноздатності держави" політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, передає Цензор.НЕТ.

"Люди залишилися на цих посадах все-таки з колишньою свідомістю, політичною культурою, управлінською культурою. І їх внутрішня суто психологічна боротьба за лідерство в цьому секторі блокує ухвалення рішень, в тому числі і щодо фінансування держоборонзамовлення", - зазначив він.

Крім психологічного моменту, важлива ще й організаційна культура, додає Горбач.

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"Необхідність заповнення, узгодження різних заявок на фінансування озброєнь, неможливість прийти до єдиної думки швидко й ефективно. Наявна характерна для радянської бюрократії боротьба між різними керівниками одного і того ж сектору", - зазначає аналітик.

При цьому він підкреслює, що відповідальність за все це лежить не на Хомчакові або Тарані, а на президенті Зеленському, як верховному головнокомандуючому.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    я думаю, они не остались, они вернулись..., потому что, когда случилась война все это совковое толстозадое "войско", "красные совецкие командиры" разбежались кто куда, стало страшно, а счас - не страшно, а деньги платят, а воевать не нужно, а можно просто сидеть до пенсии, нихрена не делать и получать за это зарплату...
  • Solomon c5c4359c
    Проблема не может решить проблему.
  • Aleks Wav
    Ха! Ха! Ха! Должен!!!!! Зеленский!!!!! ЩАС!!!!!
    Давно так не смеялся!
    Еслиб ОНО еще и понимало,что это такое!!!!!!
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