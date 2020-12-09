Совкова "бюрократична боротьба між керівниками - одна з головних причин зриву оборонзамовлення. Вирішувати цю проблему мусить Зеленський, - аналітик Горбач. ВIДЕО
Про це повідомив на пресконференції "Невиконання державного оборонного замовлення: загроза обороноздатності держави" політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, передає Цензор.НЕТ.
"Люди залишилися на цих посадах все-таки з колишньою свідомістю, політичною культурою, управлінською культурою. І їх внутрішня суто психологічна боротьба за лідерство в цьому секторі блокує ухвалення рішень, в тому числі і щодо фінансування держоборонзамовлення", - зазначив він.
Крім психологічного моменту, важлива ще й організаційна культура, додає Горбач.
"Необхідність заповнення, узгодження різних заявок на фінансування озброєнь, неможливість прийти до єдиної думки швидко й ефективно. Наявна характерна для радянської бюрократії боротьба між різними керівниками одного і того ж сектору", - зазначає аналітик.
При цьому він підкреслює, що відповідальність за все це лежить не на Хомчакові або Тарані, а на президенті Зеленському, як верховному головнокомандуючому.