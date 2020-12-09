Франція впевнена, що "нормандський формат" допоможе знайти рішення щодо Донбасу, - посол де Понсен. ВIДЕО

Франція зберігає довіру до "нормандського формату" як переговорного майданчику, який допоможе знайти рішення з відновлення миру на Донбасі.

Про це сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у коментарі, який є у розпорядженні Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що за рік, що минув після переговорів лідерів "нормандської четвірки" у Парижі, відбулися певні зрушення, зокрема в питанні обміну полоненими, дотриманні режиму тиші, були відкриті нові пункти пропуску. Але залишається ще багато роботи, яку треба виконати як на рівні глав держав, так і на рівні дипломатичних радників "нормандської четвірки".

"Зі свого боку Франція як учасник і модератор в рамках нормандського формату зберігає довіру до цього переговорного майданчика, який має дозволити нам знайти рішення щодо відновлення миру на Донбасі", - сказав де Понсен.

Він додав, що Президент Франції Емануель Макрон і команди, які працюють у Парижі і у посольстві Франції в Києві, "залишаються мобілізованими на досягнення цієї мети".

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Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів "нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу зазначила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.