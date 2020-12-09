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Верховна Рада продовжуватиме роботу під час строгого карантину в січні, - Разумков. ВIДЕО

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Верховна Рада не буде припиняти свою діяльність під час введення суворого карантину в січні.

Про це в ефірі програми "Велика політика" на "5 каналі" розповів голова українського парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає поки що остаточного варіанту того, як ми працюватимемо, але я впевнений, що ми працюватимемо, тому що Верховна Рада навіть під час (пандемії. – Ред.) коронавірусу не йшла на карантин жодного разу", – наголосив посадовець.

Він зазначив, що на початку пандемії коронавірусу в Раді змінювали режим роботи – більше працювали в комітетах і менше збиралися в залі пленарних засідань. Але це не впливало на процес ухвалення важливих рішень Верховною Радою, запевняє Разумков.

За словами голови парламенту, у Верховній Раді наразі багато працівників апарату та нардепів хворіють на коронавірус.

"Ця професія також зобов'язує спілкуватися з людьми, багато хто працює в регіонах. До того ж вибори, які нещодавно відбувалися, – це також вплинуло на цей процес. Ну і давайте згадаємо, що ми працюємо в залі Верховної Ради – скупчення багатьох людей в одному приміщенні також впливає на цей процес", – розповів Разумков.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня 2021 року, і діятиме він до 24 січня включно.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь...

    И каждый раз когда ему приходилось думать вне рабочее время, он ловил себя на мысли что думает бесплатно, а значит это безвозмездная благотворительность, а народ даже и не думает проявить благодарность за такую бескорыстность. Чернь не благодарная.
  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    А Где плоды вашей Работы???, - Вы как бы и не гуляли.
  • Ринат Амедов
    Дармоеды, вы не в строгом и в строгом не работаете. Никакой пользы от вас, только зарплаты сумасшедшие получаете.
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