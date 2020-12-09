Верховна Рада продовжуватиме роботу під час строгого карантину в січні, - Разумков. ВIДЕО

Верховна Рада не буде припиняти свою діяльність під час введення суворого карантину в січні.

Про це в ефірі програми "Велика політика" на "5 каналі" розповів голова українського парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає поки що остаточного варіанту того, як ми працюватимемо, але я впевнений, що ми працюватимемо, тому що Верховна Рада навіть під час (пандемії. – Ред.) коронавірусу не йшла на карантин жодного разу", – наголосив посадовець.

Він зазначив, що на початку пандемії коронавірусу в Раді змінювали режим роботи – більше працювали в комітетах і менше збиралися в залі пленарних засідань. Але це не впливало на процес ухвалення важливих рішень Верховною Радою, запевняє Разумков.

За словами голови парламенту, у Верховній Раді наразі багато працівників апарату та нардепів хворіють на коронавірус.

"Ця професія також зобов'язує спілкуватися з людьми, багато хто працює в регіонах. До того ж вибори, які нещодавно відбувалися, – це також вплинуло на цей процес. Ну і давайте згадаємо, що ми працюємо в залі Верховної Ради – скупчення багатьох людей в одному приміщенні також впливає на цей процес", – розповів Разумков.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня 2021 року, і діятиме він до 24 січня включно.