Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко брав участь у російській програмі "Давай одружимося" і був готовий зніматися в рекламі білизни, - журналістка. ВІДЕО+ФОТО

Олександр Бондаренко, який понад рік очолює Дніпропетровську ОДА, 7 років тому був учасником російської програми "Давай одружимося". Його анкета досі розміщена в базі російських кіномоделей, і там зазначено, що Бондаренко живе в Москві і готовий рекламувати спідню білизну.

Про це пише у фейсбуці журналістка Соня Кошкіна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кошкіної, вона почала шукати інформацію про Бондаренка, коли отримала від його пресслужби запит на інтерв'ю.

"Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської ОДА (з вересня 2019-го). 33 роки. Сам себе при цьому титрує як "політик". Ще б "державним діячем" підписав, їй Богу. Відомий тим, що раніше жив у Росії, працював там моделлю (рекламуючи товари вельми своєрідні. Хочете подробиць - гугліть, я вже більше не можу ржати), брав участь у зйомках програм типу "Давай одружимося"", - написала Кошкіна.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення

Також його анкета досі розміщена на сайті kinomodel.ru. В анкеті зазначено, що Бондаренко живе в Москві і готовий рекламувати спідню білизну.

"У середу кабмін затвердив на посаду голови Дніпровської ОДА Валентина Резніченка. У п'ятницю очікується указ Президента про призначення. Як шкода-як шкода, так ми і не поговорили з молодим "політиком" Бондаренком про децентралізацію-ковід-вибори", - додала Кошкіна.











