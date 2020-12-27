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Білоруси в різних містах вийшли на "останню недільну прогулянку у 2020 році", силовики затримали понад десять осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Білорусі традиційні для неділі марші протесту 27 грудня почалися вже на світанку і тривали до настання темряви, хоча жодних конкретних планів у телеграм-каналах не анонсували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", марші та пікети відбулись у Мінську, Гродні, Бресті, Жодіні й інших містах.

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Вранці в Мінську з'явилася військова техніка. Однак мобільний інтернет не відключали, метро не перекривали. Силовики, як зазвичай, проводили затримання. Загалом, за даними правозахисного центру "Весна", затримано не менше 16 осіб.

У різних місцях протестувальники запускали в небо білі та червоні повітряні кулі, танцювали в костюмах Діда Мороза, з протестною метою використовуються новорічні привітання.

Білоруси в різних містах вийшли на останню недільну прогулянку у 2020 році, силовики затримали понад десять осіб 01
Білоруси в різних містах вийшли на останню недільну прогулянку у 2020 році, силовики затримали понад десять осіб 02

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Білоруси в різних містах вийшли на останню недільну прогулянку у 2020 році, силовики затримали понад десять осіб 03
Білоруси в різних містах вийшли на останню недільну прогулянку у 2020 році, силовики затримали понад десять осіб 04
Білоруси в різних містах вийшли на останню недільну прогулянку у 2020 році, силовики затримали понад десять осіб 05
Білоруси в різних містах вийшли на останню недільну прогулянку у 2020 році, силовики затримали понад десять осіб 06

На розтяжці написали: "З Новым годам! У год Быка без Пацука". Пацук білоруською - щур. Рік, що минає, був роком Щура, а прийдешній буде роком Бика.

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Білоруси в різних містах вийшли на останню недільну прогулянку у 2020 році, силовики затримали понад десять осіб 07
Білоруси в різних містах вийшли на останню недільну прогулянку у 2020 році, силовики затримали понад десять осіб 08

Координаційна рада білоруської опозиції подякувала жителям країни, які вийшли на "останню недільну прогулянку у 2020 році".

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Топ коментарі

  • Igor Lemke dd5e2437
    Через 5 років : Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2025 году
  • Leo Kot
    вот и фсе...
    сдулись, а могли все решить за один день в августе...
    струсили, а Лука не струсил тогда - с автоматом бегал..
    вот вам малята и "Роль личности в Истории"
    а у нас Зеля... Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году", силовики задержали более десятка человек - Цензор.НЕТ 116

    Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году", силовики задержали более десятка человек - Цензор.НЕТ 8266
  • Игорь Монахов
    Буду краток - Революция по выходным не делают !!! Доказано Хабаровском .. Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году", силовики задержали более десятка человек - Цензор.НЕТ 2176
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