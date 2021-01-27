Комітет ВР руками "слуг народу" підтримав законопроєкт, який фактично згортає судову реформу, - ЦПК. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
У ЦПК впевнені, що ВРП скомпрометувала себе рішеннями з "відмазування" суддів типу глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та заступника голови ОАСК Євгена Аблова.
"Судову реформу хотіли? Угу, отримаєте дулю з маком. Комітет руками "слуг" підтримав законопроєкт, який віддає скомпрометованій ВРП ключову роль у відборі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Наплювавши на меморандум з ЄС, висновки Венеціанської комісії і послів Великої сімки", - зазначили в ЦПК.
За даними Центру, в період новорічних свят члени комітету з правової політики переписали попередньо узгоджену редакцію законопроєкту, знівелювавши роль міжнародних експертів і віддавши повний контроль за підбором членів ВККС у руки ВРП.
Таким чином, на думку антикорупційників, депутати підсилюють "нечесних представників судово-адвокатських кланів, які зайняли крісла членів ВРП".