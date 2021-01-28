В Одеській і Миколаївській областях для розчищення снігу заборонили або обмежили рух транспорту. ВIДЕО
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Для проведення розчищення снігу заборонено рух усіх транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса - Кучурган (орієнтовно до 10 год. 28 січня) і на всіх автодорогах місцевого значення в Одеській області.
Про це повідомила Держслужба з НС у телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, в Миколаївській області тимчасово запроваджено обмеження руху транспортних засобів на автодорогах Н-24 Благовіщенське-Миколаїв, М-13 Кропивницький-Платонове.
"На інших автомобільних дорогах державного значення країни транспортне сполучення забезпечено", - зазначається в повідомленні.
Напередодні на деяких дорогах в Одеській області через негоду рух автомобілів був ускладнений або блокований.
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