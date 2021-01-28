Затримано розвідника "ЛДНР", терорист дає свідчення про причетність РФ до окупації Донбасу, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України затримали в Донецькій області розвідника терористичних організацій "ЛДНР", який дав свідчення причетності РФ до військової агресії на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону у 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань зокрема до розвідпідрозділу НЗФ, який бере участь у бойових діях неподалік Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила.

Наразі затриманий, у межах кримінального провадження, співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.

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Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки обстрілів бойовиками населених пунктів і позицій українських військових для висвітлення в проросійських ЗМІ, як начебто провокацій з боку ЗС України. Також він розповів про свавілля російських кадрових офіцерів по відношенню до бойовиків з числа місцевого населення.

Наразі фігуранту провадження слідчі СБУ повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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