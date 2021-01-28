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Проєкт "Без цензури": Зеленський здає суди Портнову. Як влада заганяє країну в полон судової мафії. ВIДЕО

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Український суд - безжальний та незалежний… від закону і здорового глузду. І про нього сьогодні - похмурий, та все ж оптимістичний випуск "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

В останні місяці Україна перебуває у відкритій фазі кризи судової системи. Окружний адмінсуд (він же - "вовчий") скасовує новий правопис, перерозподіляє кримінальні провадження між силовими органами, захищає свого голову Павла Вовка від НАБУ і просто зловтішається з усіх нас.

Суди вкупі з Офісом генпрокурора роблять усе, щоб закрити кримінальну справу НАБУ проти заступника голови Офісу президента Андрія Татарова. КСУ скасовує антикорупційну реформу, потрібну для безвізу, погрожує Україні сепаратизмом і виходом областей. Судова влада остаточно перетворилася на закриту корпорацію, яка не має жодного стосунку до закону, а натомість обслуговує саму себе та своїх кураторів.

Чому Портнов насправді аж геть не виграв суд проти Міносвіти щодо підручників з історії? Тобто виграв, але не те, про що кричить! Де набрехав вірний слуга "русского мира"? Чи справді "вовчий" суд заборонив відзначати пам’ятні дати низки визначних постатей типу Уласа Самчука? Чому Володимир Зеленський дозволяє спруту Андрія Портнову запускати свої "русскомірні" щупальця в тіло української держави? І головне - чому ми все одно переможемо?

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява ,згідно з кремлівським сценарієм,здає все набуте Україною на шляху євроінтеграціі і впевненно втілює кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь " Московію !!!)))
  • Віктор Безнос
    Папа-Кучма таким чином побудував в Україні клептократично-олігархічний устрій (в якому СБУ, міліція-поліція, прокурори та судді стали гарантією його непохитності). На жаль, без революції (тобто без силового варіанту і без допомоги США, Канади , В.Британії на першому етапі становлення Нової Держави) - об"єктивно вже не обійдемось...
  • Порохобандерівець
    Зебіли, що ж ви наробили?-
    Поля і ріки, всю красу,
    І мову, і синів могили
    Ви продали за ковбасу.

    Небесна Сотня вже забута,
    Портнов банкує, сіє страх
    Пожежі, віруси і скрута
    І подив лиш в тупих очах....

    ;Не те від Вовіка чекали;-
    Та йдійть ви на хє...., не пи...іть,
    Усе свідомо ви просрали,
    Ще раз на путіна ідіть!

    На хліб вам мову не намажеш?-
    Так хліб іде ваш за кордон,
    Тупому ж бидлу що докажеш?-
    ;Мальдіви, газ, баригу вон;

    А спецрезерв, що на всі сили
    Штовхав Радуцкій- то пусте,
    ;Субсидій би не одмінили
    І шоб купить оте, і те;...

    Прохихотіли на ;Кварталі;
    ;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
    Взяли ви в руки замість сталі
    Роялегральний орган ЗЕ.
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