Зі снігового полону на трасі в Одеській області звільнено майже тисячу людей, - ДСНС. ВIДЕО

Підрозділи рятувальників Одеського облуправління ДСНС витягли впродовж доби зі снігового полону майже тисячу осіб, зокрема 13 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в області.

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"За період негоди здійснено 63 виїзди на вилучення автотранспортної техніки і розчищення доріг. Завдяки цьому вилучено зі складних ділянок автодоріг 385 одиниць техніки, надано допомогу 995 особам, зокрема 13 дітям", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для надання допомоги людям, яких звільнили зі снігових заметів працюють 2 стаціонарні і 1 пересувний пункт обігріву, пункт харчування на триста шостому кілометрі автотраси Одеса-Київ.

Підрозділи ДСНС також залучаються до розпилу та прибирання повалених дерев із проїжджої частини автодоріг і прибудинкових територій.

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