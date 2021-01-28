"Это вы у себя граф Толстой, а здесь - ### простой", - Гончаренко - російській делегації в ПАРЄ. ВIДЕО
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Представник РФ в ПАРЄ Леонід Слуцький і український делегат Олексій Гончаренко влаштували словесну перепалку під час засідання Асамблеї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Слуцький звинуватив Гончаренка в тому, що той ображає Путіна і процитував приказку: "Собака гавкає - караван іде".
Гончаренко у відповідь звинуватив російську делегацію в тому, що її члени поводяться, як в Держдумі РФ, і у відповідь процитував ще одне народне творіння: "Это там вы - граф Толстой, а здесь вы - просто ... простой".