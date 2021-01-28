У Нікополі затримали чоловіка, який кинув на територію дитсадка саморобний вибуховий пристрій, - Нацполіція. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Вчора, 27 січня, близько 13 години в поліцію надійшло повідомлення від завідуючої дитячим садком у місті Нікополі про вибух поблизу котельні на території закладу. Під час огляду слідчо-оперативна група вилучила залишки невідомого саморобного вибухового пристрою і направила їх на експертизу.
Унаслідок оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили 37-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в хуліганських діях. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.