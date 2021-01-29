Новини Відео • Коронавірус і карантин

Ніхто російську вакцину "Супутник V" в Україні не реєструватиме, - Степанов. ВIДЕО

4 84845
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть вакцину російського виробництва "Супутник V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ заявив у ході онлайн-брифінгу.

За словами міністра, одна політична сила "влаштувала істерію" з приводу реєстрації російської вакцини "Супутник V".

"Відразу можу сказати, можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - додав Степанов.

У той же час, глава МОЗ підкреслив, що вакцинація від коронавірусу в країні почнеться вчасно.

Читайте: Європейський регулятор схвалив використання вакцини проти COVID-19 AstraZeneca

Нагадаємо, російська вакцина "Супутник V" досі не пройшла третього етапу клінічних випробувань. ВООЗ не підтвердила, що препарат можна використовувати. Однак в Росії на це не звертають уваги і прищеплюють людей. До речі, вже зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом після такої вакцинації.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Ну чому??? Для зебілів я би її дозволив. Їм все одно яка різниця.
  • q4ma
    Степашке верить - себя не уважать! Напомните, кто говорил, что если эффективность вакцины будет меньше 70%, ее применять в Украине не будут? А чем степашка собирается начинать вакцинацию в феврале? Не 50%-м ли китайским фуфломицином?
  • Senator S 01a656ec
    На авианосце адмирал Кузя после сварочніх работ начался пожар... Никто российскую вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 9944в ремонтном доке...один ДОК уже утопили...которій изготовила Норвегия для дохлого СССР....рюскіе рукожопікі везде мастаки...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини