Лобова ДТП в Переяславі: одна людина загинула, четверо постраждали. На місці працюють чотири швидкі, рятувальники і поліція. ВIДЕО

У Переяславі на Київщині сталася серйозна ДТП, в результаті якої одна людина загинула, четверо постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік ДТП.kiev.u в Facebook.

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"Жорстка лобова ДТП з постраждалими сталася в Переяславі, Київська область. Зіткнулися два легковики, один від потужного удару злетів у кювет. Автомобілі вщент. На місці працюють відразу 4 карети швидкої допомоги, поліція і рятувальники ДСНС. Рух ускладнений", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили виданню "Сегодня" в поліції Київської області, водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де в лобову зіткнувся з легковим автомобілем.

"В результаті зіткнення водій Hyundai 1970 року народження загинув на місці. Ще чотири людини з обох автомобілів травмовані. Вони були госпіталізовані в найближчу лікарню Борисполя", - розповіли в поліції.

На місці працюють співробітники поліції, медики, слідчо-оперативна група. Встановлюється механізм ДТП.

У поліції зазначають, що дітей серед постраждалих людей немає - всі дорослі.