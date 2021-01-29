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Водій фури збив жінку на пішохідному переході в Києві, - поліція. ВIДЕО камер спостереження

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Водій вантажного автомобіля MAN збив жінку на нерегульованому пішохідному переході, постраждалу госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.

"Учора вдень на вулиці Метрологічній сталася ДТП за участю пішохода та вантажного автомобіля MAN. Водій здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалу шпиталізували. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

У поліції просять учасників дорожнього руху бути уважними і обережними: "Водії, повертаючи праворуч чи ліворуч на регульованих і нерегульованих перехрестях, переконайтесь чи немає там пішоходів, які переходять проїзну частину, на яку ви повертаєте! Пам'ятайте, ви зобов'язані дати їм дорогу!

Пішоходи, перед тим як виходити на проїзну частину, впевніться у відсутності небезпек для себе та інших учасників руху, навіть якщо ви перебуваєте на пішохідному переході!"

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Водій фури збив жінку на пішохідному переході в Києві, - поліція 01

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Топ коментарі

  • Тарас Антонов 1c2a2e36
    глупые люди наивно полагают шо зебра защитит их от сотрясений и переломов Водій фури збив жінку на пішохідному переході в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 7614
  • Біле Пальто
    Пані цілеспрямовано і не дивлячись по сторонам йшла під колеса. Що, звісно, не виправдовує водія.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Ця пострадавшая пострадала набагато раніше. Водій той ще олух, але ж ця роззява могла би хочаб глянути по сторонам.
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